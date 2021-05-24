Başbakan genç girişimcilerle bir araya geldi

SÜLEYMANİYE (K24)

Dün buğday alım projesinin açılışını gerçekleştirmek üzere Süleymaniye’ye gelen Başbakan Mesrur Barzani, burada işletme sahibi gençlerle özel bir görüşme yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Başbakan, genç girişimcilerin hayallerini ve işleriyle ilgili fikirlerini dinlediğini belirtti.

Başbakan gençlere, her zaman büyük hayallerinin olması gerektiğini belirterek kendilerine başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda Başbakan gençlerle masa tenisi de oynadı.