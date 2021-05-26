Kürtlerin katılmadığı Suriye seçimleri başladı

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Suriye’de bugün rejimin kontrolünde bulunan bölgelerde devlet başkanlığı için sandık başına gidilirken, Rojava’da Demokratik Suriye Güçleri’nin kontrolündeki bölgeler ile Suriye muhalefetine bağlı Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde seçim yapılmıyor.

Beşar Esad'ın yanı sıra Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei bugünkü seçimde yarışıyor.

Oy kullanma işlemleri sabah 07.00'de başladı, akşam 19.00’a kadar sürecek. Suriye İçişleri Bakanlığı'na göre 18 milyon kişi oy kullanacak.

Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS), Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) içinde yer alan partiler de dahil olmak üzere tüm Kürt partileri seçimi reddettiklerini açıklamıştı.

ENKS 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suriye halkının ulusal, etnik, dini kimliğinden dolayı öldürüldüğü ülkede devam eden iç savaştan dolayı milyonlarca insanın yerinden edilerek mülteci durumuna düştüğü, ekonomik krizin olduğu, uluslararası iradenin tanınmadığı hukuk dışı bir süreçte seçimlerin yapılmasını doğru bulmadığını bildirmişti.

ENKS ayrıca, uluslararası toplumun bugün Suriye’de yapılan seçimleri tanımaması çağrısında da bulunmuştu.

DSM ise seçimlerin Suriye halkının amaçlarını karşılamadığını belirterek, "Şam hükümeti müzakereleri ve anlaşmaları engelliyor. Başkanlık seçimlerine katılmayacağız " ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan uzmanlar, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerinin Beşar Esad’ın yeniden başkan olmak için bir gösterisi olduğunu belirtiyor.