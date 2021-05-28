Almanya Namibya'da yaptığı katliamları 'soykırım' olarak tanıdı

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Alman sömürgeci güçler, 1904-1908 yılları arasında Namibya'da Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada, “Bu olaylara bugünden itibaren, bugünün perspektifinden, resmi olarak soykırım diyeceğiz” dedi.

Bakan Maas, Berlin'in bölgede 1884 ile 1915 yılları arasında yaptıklarına ilişkin Namibya ile 5 yıldır süren müzakereler sonucu varılan anlaşmayı da övdü ve açıklamasında “Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışında, Namibya'dan ve mağdurlardan bizi affetmelerini isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Maas ayrıca, ülkenin yeniden inşası ve gelişimi için 1,1 milyar euroluk mali destek programı başlatacaklarını söyledi.

Maas, bu ödemenin "resmi tazminat talebi yolunu açmadığını" da ifade etti.

Namibya, Berlin'in sömürgesi olduğu 1884-1915 yılları arasında Alman Güney Batı Afrika olarak adlandırılıyordu. Daha sonra 75 yıl Güney Afrika'nın idaresinde kaldı. Ülke 1990'da bağımsızlığını kazandı.

Tarihçiler, bu olayları 20’nci yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyordu.

NAMİBYA SOYKIRIMI

Soykırım, yerli halkların Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı ayaklanmasıyla 1904'te başladı.

O dönemde Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetimindeki birliklerin komutanı olan Lothar von Trotha, Ekim 1904'te soykırım emri verdi.

Herero ve Nama halkları çöle sürüldü. Topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi. Soykırımda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar ölü sayısının 100 bin civarında olduğunu söylüyor.

Tarihçiler Herero halkından 65 bin ila 80 bin kişinin, Nama halkından 10 bin ila 20 bin kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Soykırımda Hereroların yüzde 75'inin, Namaların da yarısının öldüğü belirtiliyor.

KAFATASLARI 'ÜSTÜN IRK' ARAŞTIRMALARI İÇİN ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların "Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama araştırmaları" için Almanya'ya gönderilmişti.

Söz konusu araştırmalarda, Almanya'nın diğer eski sömürgeleri Kamerun, Tanzanya, Ruanda ve Togo'dan çok sayıda kafatası da incelendi.

Almanya, iki yıl önce araştırmalarda kullanılan 25 kafatasını bir kilisede düzenlenen törenle Namibya heyetine teslim etmişti.

Almanya ile Namibya arasında 2015'ten bu yana resmi özür ve tazminat için müzakereler yürütülüyordu.