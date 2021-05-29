Fransa’da binlerce kişiden bölgesel dillerde eğitim için gösteri

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Bretonya'daki gösteriye 6 bin kişi katıldı, organizatörlere göre bu rakam 10 bin. Bu bölgedeki Diwan birleşik eğitim okulları başkanı Yann Uguen, "Bir çıkmazdayız, bundan kurtulmak için Anayasayı değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

AFP'ye konuşan Morbihan milletvekili Paul Molac "İnsanlar, dernek okullarının kapatılacağından korktukları için oradalar. Anayasa Konseyi'nin kararı, tüm fonları ellerindne alabilir. 50 yıldan uzun süredir kullanılan bir öğretim yöntemini sorguluyor" dedi.

8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen bölgesel diller yasasının 21 Mayıs'ta aksan kullanımını sansürleyen Anayasa Konseyi kararıyla "kısmen çürütüldüğü" eleştirisi yapılıyor.

"ALSAS DİLİNİ ÇOCUKLARIMIZA AKTARMAK İSTİYORUZ"

Eltern Alsace öğrencilerinin ebeveynlerinin kurduğu derneğin başkanı Claude Froehlicher'de Colmar'da yaptığı açıklamada, bölgesel bir dilin kapsamlı eğitiminin yapılmamasını 'gerileme' olarak nitelendirdi.

Colmar'da yapılan Alsas mitingine yaklaşık 200 kişi katıldı. Bir Alsaslı ile evli iki çocuk annesi Belçikalı Cécile Walschaerts, AFP'ye, "Çocuklarımın gerçek Alsas dili konuşanlar haline gelebilmelerini ve daha sonra çocuklarına yüzyıllardır ailelerinde olan bir dili aktarabilmelerini sağlamanın tek yolu bu eğitim sistemi" diye konuştu.

"DİLLERİMİZ YAŞASIN!"

Bastia'da Korsika Meclisi başkanı Jean-Guy Talamoni de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi gösteri düzenledi. Korsika dilinin savunulması için akademik müfettişliğin binalarına "Dillerimiz yaşasın!" mesajı yazlı pankart asıldı.

Korsika dil öğretmeni Ghjiseppu Turchini, "Bu temel bir seferberlik. Anayasa Konseyi demokratik bir gerçeği yalanladı. Olanlar son derece ciddi. Korsika dilini öğretmek için gerekli tüm araçları sorguluyor" dedi.

Fransa, "Avrupa’da bölgesel ve azınlık dillerinin korunması, yaşatılması ve teşvik edilmesi" kapsamında Avrupa Konseyi bünyesinde 1992'de hazırlanan “Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı”nı 1999 yılında imzaladı ancak onaylamadı.

Fransa’da Alsasça, Bretonca, Bask dili ve Oksitanca gibi onlarca bölgesel dil bulunuyor. Alsasça'yı yaklaşık 700 bin kişi konuşuyor.