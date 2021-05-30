Gerginliğin ardından ilk ziyaret: Çavuşoğlu Yunanistan’da

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iki günlük ziyaret için Yunanistan'a gitti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük bir ziyaret için Yunanistan'a gitti. Ziyaret, Nisan ayında Ankara'da yaşanan gerilimin ardından ilk karşılıklı temas olması açısından önem taşıyor.

Resmi temasları yarın başlayacak olan Bakan Çavuşoğlu bugün önce ülkedeki Müslüman azınlık temsilcileriyle bir araya geliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzey doğusundaki Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığa mensup vatandaş sayısı yaklaşık 150 bin.

Çavuşoğlu'nun resmi programı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile de görüşmesi bekleniyor.

Batı Trakya ve başkent Atina'yı kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında özel uçakla Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na giden Çavuşoğlu’nu, burada Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu karşıladı.

Çavuşoğlu ziyarete dair verdigi demeçte, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

Gezi, Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Nisan ayında Ankara'ya düzenlediği ziyaretteki temasları sonrasında yapılan basın toplantısında yaşanan gergin açıklamalar sonrası ilk üst düzey resmi temas olma özelliğine sahip.

Söz konusu basın toplantısında iki Bakan da Doğu Akdeniz'de gaz arama ve göçmen politikası konularında karşılıklı suçlamalar yöneltmiş, tansiyon yükselmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Ege adaları konularında kriz yaşanıyor.