KDP-İ: İran saldırısında 2 Peşmergemiz şehit düştü

HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ), Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Urmiye iline bağlı Piranşar ilçesi ile Mahabad yolunda Peşmergelere yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Dün gece Piranşar’a bağlı Likbin köyü yakınlarında bir grup İran Devrim Muhafızı bir araca ateş açtı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, aracın sürücü de yaralanmıştı.

Konuya ilişkin KDP-İ Peşmerge Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Saldırıda 2 Peşmergemiz şehit düştü” ifadelerine yer verildi.

Şehit düşen 2 Peşmergenin de Piranşar doğumlu olduğu ifade edilen açıklamada, bir Peşmergenin adı Hadi Şexe diğerinin de Eyüp Sultani olduğu belirtildi.