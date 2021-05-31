Politika

Başkan Barzani, Gürcistan Büyükelçisi Zaza Kandelaki’yle görüştü

Başkan Mesud Barzani ve Gürcistan’ın Bağdat Büyükelçisi Zaza Kandelaki, ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.
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kürdistan Mesud Barzani Gürcistan Zaza Kandelaki görüşme

ERBİL (K24)        

Başkan Mesud Barzani, Gürcistan’ın Bağdat Büyükelçisi Zaza Kandelaki ile bir araya geldi.

Görüşmede başta ticaret ve ekonomi olmak üzere Gürcistan - Kürdistan Bölgesi ilişkileri ve Erbil’de Gürcistan Fahri Konsolosluğu’nun açılması ele alındı.

Büyükelçi Kandelaki, Başkan Barzani’nin mücadelesi ve geçmişi ile Kürdistan halkının özgürlük yolunda verdiği mücadele ve ödediği bedellerden övgüyle söz ederek, ülkesinin ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Başkan Barzani de Gürcistan’la ilişkilerin geldiği durumdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilişkilerin daha da güçlendirilmesini umduğunu kaydetti.

 

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