NASA Venüs’ü inceleyecek

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En yakın komşu gezegen Venüs, Dünya'yı ve ötegezegenleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek çok sayıda bilgiyi gizliyor. NASA, bu gizemi çözebilmek ve Venüs'ün doğasını incelemek için DAVINCI+ ve VERITAS isimli iki görev planlıyor.

NASA'nın Keşif Programı'nın bir parçası olan misyonlar, Venüs'ün Dünya'ya benzer pek çok özelliği varken nasıl cehennem benzeri bir yer haline geldiğini anlamayı amaçlıyor. Bu görevlerde gezegenin aşırı sıcaklıklarında ve atmosfer basıncında hayatta kalınması önem taşıyor.

NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, “NASA'nın 30 yılı aşkın süredir ziyaret etmediği bir dünyanın yoğun keşfiyle gezegen bilimi programımızı hızlandırıyoruz” dedi.

DAVINCI+ GÖREVİ

DAVINCI+, nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamak için Venüs'ün atmosferinin bileşimini ölçecek ve aynı zamanda gezegenin bir okyanusu olup olmadığını belirleyecek.

Gezegenin kalın atmosferini inceleyecek ve Venüs'ün atmosferinin Dünya'nınkine kıyasla neden kaçak bir sera olduğunu anlamak için soy gazların ve diğer elementlerin kesin ölçümlerini yapacak. Bu, 1978'den bu yana Venüs'ün atmosferine ABD liderliğindeki ilk görev olacak.

VERITAS

VERITAS, gezegenin jeolojik tarihini belirlemek ve neden Dünya'dan bu kadar farklı geliştiğini anlamak için Venüs'ün yüzeyini haritalayacak.

VERITAS, topografyanın 3 boyutlu rekonstrüksiyonlarını oluşturmak ve levha tektoniği ve volkanizma gibi süreçlerin Venüs'te hala aktif olup olmadığını doğrulamak için gezegen üzerindeki yüzey yüksekliklerini çizecek.

Venüs'ün yüzeyinden gelen kızılötesi emisyonları haritalayacak ve aktif volkanların atmosfere su buharı salıp salmadığını belirleyecek.

Venüs boyut ve yapı bakımından Dünya'ya benziyor. Hatta Dünya'nın ikizi olarak adlandırılıyor. Ancak kesinlikle tek yumurta ikizleri değiller. Zira iki gezegen arasında ciddi farklar bulunuyor.