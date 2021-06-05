ENKS: Kürt diyaloğu için uygun zemin var

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlığı'ndan bir heyet bugün Rojava’dan başkent Erbil’e geldi.

Heyet; ENKS Başkanı Siud Mela, ENKS Dış İlişkiler Komitesi ve ENKS’nin Suriye muhalefetindeki temsilcisinin de bulunduğu bir toplantı yaptı.

Görüşmede, ENKS ile Ulusal Birlik Partisi (PYNK) arasındaki Kürt diyaloğunun gündeme geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan ENKS Başkanlık Kurulu Üyesi Muhammed İsmail, şunları söyledi:

“Geçmişte Kürt diyaloğu toplantıları PYNK ihlalleri nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak son zamanlarda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein’ın ziyaretinden sonra, Kamışlo'da bazı ilerlemeler kaydedildi ve yakın gelecekte müzakerelere başlamayı umuyoruz.”

Rojava halkının gözünün Kürt diyaloğunun başarısında olduğunu ifade eden İsmail, diyaloğun yeniden başlaması için iyi bir zeminin oluştuğunu ve karşılaştıkları zorluk ve engellerin bitmesini beklediklerini söyledi.

ABD’nin ENKS ile PYNK arasındaki diyalogda oynadığı role de değinen İsmail, ABD’nin Kürtler arasında birlik oluşturma konusunda ciddi olduğunu ve bölgedeki varlığının Kürtlerin ve diğer bileşenlerin birliğine bağlı olduğunu belirtti.

ENKS ile PYNK arasındaki diyalog, ABD, Kürdistan Bölgesi ve Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) desteğiyle Kasım 2019’da başlamıştı.

Rojava’da Kürt birliğinin oluşması için partiler arasında aşamalı olarak bazı görüşmeler gerçekleşti. Ancak zaman zaman müzakereler askıya alındı.