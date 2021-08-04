Sağlık

Türkiye’de Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 822 kişide Covid-19 tespit edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 262 bin 48 Covid-19 testi yapılırken, 26 bin 822 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 96 kişi sağlığına kavuşurken, 122 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 5 milyon 514 bin 373 kişide Covid-19 görülürken, 50 bin 450 kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar toplam 74 milyon 329 bin 374 doz aşı yapıldı.

 

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