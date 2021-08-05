Almanya ve Fransa da WHO’nun çağrısını reddetti

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WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3’üncü doz aşıların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

WHO’nun çağrısına yanıt veren Almanya ile Fransa, Covid-19 vakalarının hızla yayıldığını bildirerek, çağrıyı reddettiklerini açıkladı.

İki ülke, Delta varyantı yüzünden vaka sayılarının yeniden zirveye çıkmaya başladığını vurguladı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Üçüncü doz doğrudan herkes için değilse de en azından en savunmasız ve en yaşlılar için büyük olasılıkla gerekli olacak" dedi.

Almanya Sağlık Bakanlığı da eylül ayından itibaren bağışıklığı baskılanmış hastalara, çok yaşlılara ve huzurevinde kalanlara destek aşısı yapmayı planladığını açıkladı.

WHO’nun çağrısını reddeden Almanya Sağlık Bakanlığı, daha yoksul ülkelere en az 30 milyon doz aşı bağışlayacaklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'daki savunmasız gruplara ihtiyat amaçlı üçüncü doz sağlamak ve aynı zamanda dünyada mümkün olduğunca çok insanın aşılanmasını desteklemek istiyoruz."

Dün de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, WHO'nun, söz konusu Covid-19 aşısı çağrısına ilişkin, bunun "yanlış bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ABD'nin hem aşı paylaşımını hem de gerekli görülürse 3’üncü doz aşıları yapabileceğini söylemişti.

ABD'nin 110 milyon doz ile dünyada en fazla Covid-19 aşısı bağışlayan ülke olduğunu ve düşük gelirli ülkelerle 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını belirten Psaki, "Biz küresel seviyede adım attık ve uluslararası toplumdan da harekete geçmesini istiyoruz" demişti.