Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 3 bin 220 Covid-19 vakası tespit edilirken, 14 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 16 bin 507 Covid-19 testi yapılırken, 3 bin 220 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 755 kişi sağlığına kavuşurken, 14 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 538 bin 899 Covid-19 testi yapılırken, 247 bin 271 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 203 bin 484 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 872 kişi yaşamını yitirdi.
38 bin 915 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.