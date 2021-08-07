Yaşam

Mardin’de Ezidi bir kadın öldürüldü

Mardin’in Midyat ilçesinde Ezidi bir kadının silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü bildirildi.
author_image Hasan Kösen
Mardin
Mardin
kürdistan Ezidi kadın Mardin

MARDİN (K24)

Mardin’den bildiren K24 muhabiri Hasan Kösen, Midyat ilçesine bağlı Şen (Ebşi) köyünde dün akşam saat 20.30-21.00 sıralarında Baran Hesen Reşo isimli Ezidi kadının, Serkan Ö. (25) tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Katil zanlısı Serkan Ö’nün gözaltına alınarak tutuklandığını belirten muhabirimiz, zanlının ifadesine henüz ulaşılamadığını ve cinayeti niçin işlediğinin bilinmediğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mardin Barosu’na bağlı Kadın Hakları Komisyonu dosyayı takip ediyor.

Bir çocuk annesi Baran Hesen Reşo’nun 2014’te DAİŞ saldırısından sonra Şengal’den göç ederek Midyat’a yerleştiği, ailesinin ise Avrupa’da olduğu öğrenildi.

Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ve otopsi işlemi tamamlanan Ezidi kadının naaşının, 15 gün içinde Irak makamlarının talebi doğrultusunda alınabileceği aksi takdirde Midyat'ta toprağa verileceği belirtildi..

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv