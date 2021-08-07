Mardin’de Ezidi bir kadın öldürüldü

MARDİN (K24)

Mardin’den bildiren K24 muhabiri Hasan Kösen, Midyat ilçesine bağlı Şen (Ebşi) köyünde dün akşam saat 20.30-21.00 sıralarında Baran Hesen Reşo isimli Ezidi kadının, Serkan Ö. (25) tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Katil zanlısı Serkan Ö’nün gözaltına alınarak tutuklandığını belirten muhabirimiz, zanlının ifadesine henüz ulaşılamadığını ve cinayeti niçin işlediğinin bilinmediğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mardin Barosu’na bağlı Kadın Hakları Komisyonu dosyayı takip ediyor.

Bir çocuk annesi Baran Hesen Reşo’nun 2014’te DAİŞ saldırısından sonra Şengal’den göç ederek Midyat’a yerleştiği, ailesinin ise Avrupa’da olduğu öğrenildi.

Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ve otopsi işlemi tamamlanan Ezidi kadının naaşının, 15 gün içinde Irak makamlarının talebi doğrultusunda alınabileceği aksi takdirde Midyat'ta toprağa verileceği belirtildi..