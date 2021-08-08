Politika

Eski Irak Savunma Bakanı: PKK, Irak için çok sorun çıkarıyor

Eski Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, "PKK, Irak için çok sorun çıkarıyor, bu sorunu çözmenin vakti geldi" dedi.
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Irak PKK Halid el-Ubeydi Şengal Anlaşması

BAĞDAT (K24)

Eski Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, PKK’nin Irak için çok sorun çıkardığını söyledi.

K24’e konuşan Eski Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, "PKK, Irak için çok sorun çıkarıyor, bu sorunu çözmenin vakti geldi" dedi.

Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanan Şengal Anlaşması’na değinen Ubeydi, “İlkesel açıdan eğer burada taraflar arasında iyi niyet varsa Şengal Anlaşması uygulanır, sorunlar da çözülür. Bir anlaşma için iyi niyet ve güvene ihtiyacımız var” dedi.

Ubeydi, “PKK güçleri kaoslu bir ortamda bölgeye geldiler. Derin ve cesurca siyasi bir müzakereye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

PKK’yle ilgili sorunların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine işaret eden Ubeydi, “Bence bu sorunun çözülme vakti geldi. Çünkü Irak’a çok sorun çıkarıyor” dedi.

 

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