Son durum: Taliban 3 eyalet merkezini ele geçirdi

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ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması sonrası Taliban'ın ilerleyişi sürüyor.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısının, kuzeydoğudaki Talukan kentiyle beraber 5’e yükseldiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'da taarruza geçip hakimiyet alanını genişleten Taliban'ın bugün kuzeyde üç vilayet merkezini birden ele geçirdiği haberleri geldi.

Afganistan'ın kuzeyindeki stratejik öneme sahip Kunduz ve Sar-i Pul vilayet merkezlerinin ardından Tahar vilayetinin merkezi Talukan'ın kontrolünün de Taliban'a geçtiği belirtildi.

Böylece Taliban cuma gününden beri 5 vilayet merkezini ele geçirdi. Afgan hükümet güçleri ilkin İran sınırındaki Nemruz vilayetinin merkezi ve kuzeydeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ın kontrolünü Taliban karşısında kaybetmişti.