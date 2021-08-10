‘Messi’nin gidişi Barcelona’ya milyonlarca euro kaybettirecek’

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Katalan ekibi, 17 sezon kulüp formasını giyen Lionel Messi ile mali nedenlerden dolayı yeni bir sözleşme imzalayamadı.

Brand Finance tarafından hazırlanan rapora göre, Messi'nin ayrılışı Barcelona markasının değerini yüzde 11 azaltacak. Bu da Barcelona markasının 2021'deki değerinin 137 milyon euro düşmesi anlamına geliyor.

2021 raporunda Real Madrid'in ardından en değerli kulüp olan Barcelona, Messi'nin gidişinin ardından ticari kayıplar da yaşayacak.

Kulübün, forma satışı ve diğer pazarlama kayıplarının 77 milyon euro olması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, 2018'de Real Madrid'den ayrıldığında, kulüp değeri yüzde 19 azalmıştı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.