Kamışlo’da 13 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinde, Özerk Yönetim’e yakınlığıyla bilinen “Devrimci Gençlik Hareketi” adlı silahlı grubun 13 yaşındaki Simav Osman adında bir kız çocuğunu kaçırdığı belirtildi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Simav Osman'ın ağabeyi Siyamend Osman, kız kardeşinin akıbeti konusunda endişelerinin olduğunu söyledi.

Siyamend Osman, 13 yaşındaki kız kardeşinin bu yıl sekizinci sınıfı bitirip, dokuzuncu sınıfa hazırlık için yaz kursuna giderken Devrimci Gençlik Hareketi mensupları tarafından kaçırıldığını belirtti.

İnsan hakları ve çocuk hakları örgütleri ile yerel ve uluslararası topluma seslenen ağabey Osman, Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) de çağrıda bulundu.

Öte yandan Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.