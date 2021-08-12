Spor

FIFA dünya sıralamasında ilk 10

Belçika, FIFA dünya sıralamasında zirvesindeki yerini korurken, Fransa ile Brezilya yer değiştirdi.
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dünya Belçika Fransa Brezilya FIFA

HABER MERKEZİ

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi.

İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.

En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti.Bir

sonraki FIFA dünya sıralaması 16 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika
2- Brezilya
3- Fransa
4- İngiltere
5- İtalya
6- Arjantin
7- İspanya
8- Portekiz
9- Meksika
10- ABD

 

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