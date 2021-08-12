Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde can kaybı 5 bine yükseldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 5 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 542 Covid-19 testi yapılırken, 1925 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1421 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte en çok can kaybı Erbil’de görülürken, en çok vaka Süleymaniye’de tespit edildi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 627 bin 374 Covid-19 testi yapılırken, 261 bin 627 kşide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 209 bin 818 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin kişi yaşamını yitirdi.

46 bin 809 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.