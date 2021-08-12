Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 138 ölüm

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Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 261 Covid-19 vakası görülürken, 138 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 281 bin 535 Covid-19 testi yapılırken, 22 bin 261 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 685 kişi sağlığına kavuşurken, 138 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 5 milyon 704 bin 713 kişide virüs görülürken, 51 bin 253 kişi yaşamını yitirdi.

Yatak doluluk oranının yüzde 45,7 olduğu ülkede, haftalık hasta sayısı 6 bin 530 olarak açıklandı.

Ülkede şimdiye kadar toplamda 81 milyon 482 bin 6 doz aşı yapıldı.