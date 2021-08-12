Erdoğan’dan askeri darbenin ardından Sudan lideriyle ilk görüşme

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki teşkil eden tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Erdoğan, ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inandığını dile getirdi.

Sudan'ın tarihi beşeri kültürel bağların bulunduğu kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı başbakanlığım döneminde 2006 yılında ve cumhurbaşkanlığım döneminde 2017'de olmak üzere 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretler, aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti. Her iki ziyaretim sırasında da Sudan devleti ve halkı şahsıma, aileme ve heyetime büyük bir teveccüh ve misafirperverlik gösterdi. Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik."

Erdoğan, 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında stratejik ortaklık seviyesini yükselterek iş birliğini kurumsallaştırdıklarını anımsattı.

Bugün yaptıkları görüşmelerde ilişkileri bu açıdan tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Sudan'da 2019'dan bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşandığını belirtti.

BURHAN: TÜRKİYE HER DAİM SUDAN'IN YANINDA YER ALMIŞTIR

Burhan, "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır. Özellikle de Sudan'ın içinden geçmekte olduğu dönüşüm ve değişim sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. İnşallah Türkiye ve Türkiye lideri gibi samimi dostlarımızın desteğiyle bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Sudan'a destek olduğunu ifade eden Burhan, ülkenin eğitim alanında da Sudanlı öğrencilere ev sahipliği yaptığını ve onları eğittiğini belirtti.

Burhan, Sudan'a uygulanan her türlü ablukanın ve yaptırımın kaldırılması için Türkiye'nin "Sudan'ın sesi" olduğunu vurgulayarak, "Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudanlıların da ifade ettiği gibi 'güçlü başkan' sloganlarıyla yanımızda yer aldı. Sudanlılar, Sudan halkı, gençleri ve tüm kesimleri bunu hiçbir şekilde unutmayacaktır." dedi.

Aralık devrimiyle birlikte aslında kendilerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu başarıları, dönüşümleri hayata geçirme arzusuyla hareket ettiklerini söyleyen Burhan, Türkiye'de olduğu gibi tüm Sudanlıların huzur ve istikrara sahip olduğu bir ülkeye kavuşmak için mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Burhan, bu ziyaretini, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını daha da güçlendirmek ve var olan bağların üzerine bir şeyler inşa etmek üzere yaptığını dile getirdi.

Basın toplantısından önce bir dizi anlaşmaya, protokole ve mutabakat zaptlarına imza attıklarını belirten Burhan, bunların imza aşamasında kalmayacağını, gerçek bir iş birliğiyle uygulamaya geçerek sonuçlarını göreceklerini ifade etti.

"Şüphesiz hem Türkiye hem Sudan el ele vererek halklarına ve bölgeye birçok şey katabilir" diyen Burhan, Türkiye'ye her anlamda daha çok ilerleme ve atılım diledi.

Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sudan'da görmeyi arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE İLE SUDAN ARASINDA FARKLI ALANLARDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Burhan ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmza töreninde Erdoğan ve Burhan'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasında "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Alsadig Almahdi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" ise Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sudan Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jibril İbrahim tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin tarafından imzalandı.

"Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.

Devrik Sudan lideri Ömer el-Beşir ile Türkiye arasında iyi ilişkiler varken, askeri darbenin ardından Hartum'daki geçiş süreci Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklenmişti.