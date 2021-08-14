Türkiye’de Covid-19’da son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs tablosunu açıklandı.

Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 949 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu.

Ayrıca bir günde toplam 284 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 364 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 126 bin 182'e yükseldi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,8 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki araçlarını kontrol etmek için aşılanma eskitmek ve büyütmek için ilerlemek" dedi.