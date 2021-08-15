Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybederken, 2020 vaka tespit edildi.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 516 Covid-19 testi uygulanırken, 2020 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (951) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte 1896 kişi sağlığına kavuştu, 19 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 2 milyon 662 bin 44

Vaka: 266 bin 822

İyileşen: 215 bin 406

Tedavisi süren: 46 bin 358

Ölüm: 5 bin 58

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