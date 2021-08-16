Afganistan’da son durum: Kabil Havaalanı’nda 5 kişi öldü

HABER MERKEZİ

Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, ABD güçlerinin bugün yüzlerce sivilin piste ulaşmasını önlemek için Kabil Havaalanı’nda havaya ateş açtığını söyledi.

Yetkili, “Kalabalığı kontrol etmek zordu. Havaya açılan uyarı ateşi, sadece kaosu önlemek içindi” dedi.

Üç görgü tanığı ise, Kabil Havaalanı’nda yaşanan kaosta beş kişinin öldüğünü bildirdi.

Taliban mensuplarının dün başkent Kabil’e girmesinin ardından yüzlerce Afgan, ülkeden çıkmak için havalimanına akın etti.

ABD askerleri ise, havaalanından ABD büyükelçiliği personelinin ve diğer sivillerin tahliyesine yardımcı olmaktan sorumlu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün ABD ordusunun Kabil Havaalanı çevresini güvenlik altına aldığını ve Kabil’deki Washington büyükelçiliğinin tamamen boşaltıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD bayrağının bugün ABD’nin Kabil ABD Büyükelçiliği’nden çekildiğini belirtti.

Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD personelinin ve müttefiklerin Afganistan’dan sivil ve askeri uçuşlarla güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda güvenliği sağlamak için bir dizi önlem aldıkları ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin Kabil’deki Maslahagüzarı Ross Wilson’ın da havaalanında olduğunu ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile temas halinde olduğunu belirtti.