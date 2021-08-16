Covid-19: Türkiye’de son 24 saatte 18 bin 163 vaka

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Türkiye’de son 24 saatte 18 bin 163 Covid-19 vakası görülürken, 165 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 287 bin 947 Covid-19 testi yapılırken, 18 bin 163 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 642 kişi sağlığına kavuşurken, 165 kişi yaşamını yitirdi.

Haftalık hastanelerdeki yatak doluluk oranı yüzde 45,7 olarak açıklanırken, haftalık hasta sayısı 6 bin 530 olarak belirtildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 84 milyon 547 bin 410 doz aşı yapıldı.

Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 704 bin 713 olurken, toplam vefat sayısı 51 bin 253’e yükseldi.