Taliban Sözcüsü’nden ilk basın toplantısı: Tüm tarafları kapsayacak hükümet kuracağız

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Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'da tüm tarafları kapsayacak hükümet kurmak istediklerini söyledi.

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında aralarında kadınların da bulunduğu yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'da tüm tarafları kapsayacak hükümet kurmak istediklerini ve çok yakında "İslami hükümetin" kurulacağı bir anlaşmaya varacaklarını ifade etti.

Eski askeri yetkililer ve yabancı güçlerle çalışan kişiler dahil kimseden intikam almayı planlamadıklarını, "herkesi affettiklerini" dile getiren Mücahid, Afgan kadınlara haklarını "İslami temelde" sağlamayı taahhüt etti ve kadınlara karşı ayrımcılık yapılmayacağını belirtti. Sözcü, "Kadınlar, toplumda aktif olarak rol alacak. İşgalcileri kovduk, savaş bitti. Şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

Zabibullah Mücahid, tüm medya kuruluşlarının faaliyetlerine devam etmesini istediklerini, Afganistan'dan hiçbir ülkeye tehdidin söz konusu olmayacağını ve ülkedeki büyükelçiliklerin tümüyle güvende olduklarını kaydetti.

Ülkede yeni bir İslami siyaset sistemi oluşturacaklarını vurgulayan sözcü, "Kabil’de kaos istemiyoruz. Diplomatik temsilcilikler korumamız altındadır. Yabancı ülkelerin elçiliklerinin güvenliği bizim için önemli. İçerde veya dışarda düşmanlar istemiyoruz." dedi.

Kabil'deki güç boşluğundan yararlanmak isteyenlerin kaos peşinde olduğunu vurgulayan Mücahid, "Verdiğimiz sözleri tutacağız. Afganistan toprakları, başka ülkeleri tehdit etmek için kullanılmayacak. Bağımsız hareket edebilecek olan medya ile temasta olacağız" şeklinde konuştu.