Eşref Gani BAE’de

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'e ulaşmasının ardından hava yoluyla ülkesini terk etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yeni yapılan açıklamada, Gani ve ailesinin "insani gerekçelerle" ülkeye kabul edildiği bildirildi.

2014 yılından beri Afganistan'ın cumhurbaşkanı olan Gani, daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullanmıştı.