Afganistan'daki son Yahudi: Afganistan’da kalacağım

HABER MERKEZİ

Afganistan'da yaşayan son Yahudi olan Zabulon Simantov, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede kalmaya karar verdi.

Halı ve mücevher satarak geçimini sürdüren Simantov, onlarca yıl önce çok sayıda Yahudi'ye ev sahipliği yapan Herat'ta doğdu.

61 yaşındaki Simantov'un eşi ve iki kızıysa, 1998'den bu yana İsrail'de yaşıyor.

Ancak bölgedeki son Afgan Yahudi, başkent Kabil'de yalnızlığa terk edilen bir sinagogun bakımını üstlenmek için ülkede kaldı.

"Kabil'deki sinagogu Yahudiler adına korumayı başardım" diyen Simantov, Nisan 2021'de yaptığı açıklamadaysa sonbaharda Afganistan'dan ayrılmayı planladığını söylemiş ve “Afganistan'la ilgili haberleri artık İsrail'den takip ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Simantov bu kararından vazgeçti. Afganistan'daki son Yahudi, Jerusalem Post'un aktardığına göre evinden ayrılmayacağını söyledi: “Evimi terk etmeyeceğim. Ayrılırsam sinagogun bakımını yapacak kimse kalmaz. ABD'ye gitme şansım da vardı ama vazgeçtim” dedi.

2005 yılında Afganistanlı diğer Yahudi, İzak Levi, yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Taliban sözcüsü Suheyl Şahin aynı gün, İsrail kanalı Kan TV'nin ülkedeki son Afgan Yahudi de dahil olmak üzere azınlıklarla ilgili sorduğu soruya, “Son Yahudi hakkında bir şey bilmiyorum. Ama azınlıklara zarar vermeyeceğiz. İnsanların korkup kaçmasına gerek yok” yanıtını vermişti.

Telegraph gazetesinin haberinde, 11’inci yüzyıldan kalma bir Tevrat’ın Afganistan kara borsasında satıldığı belirtilerek, bunun Taliban tarafından satılmış olabileceği ifade edildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 6 milyona yakın insan yaşıyor.

Taliban ülkede genel af ilan etmişti.