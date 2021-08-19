Sağlık

Sinovac: Delta varyantına karşı aşı geliştiriyoruz

Sinovac, Covid-19 Delta Varyantı'na karşı yeni aşı geliştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
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dünya Sinovac Aşı coronavirüs Covid-19 Delta varyantı

HABER MERKEZİ

Çinli bilim insanları, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) en hızlı yayılan mutasyonu olarak bilinen Delta Varyantı'na karşı aşı çalışmalarına başladı.

Pekin merkezli Sinovac Life Sciences Corp Genel Müdürü Gao Qiang, şirketin Delta Varyantı için hazırlayacağı inaktif aşıyı bu yılın sonlarında yetkililere sunmaya planladığını açıkladı.

Gao, konuyla ilgili yayınlanan röportajında aşının ülke düzenlemelerine uygun bir şekilde, gerekli onaylar alındıktan sonra piyasaya sürüleceğini söyledi.

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