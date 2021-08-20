Maas: NATO’da Avrupa’nın ABD’ye bağımlılığı azaltılmalı

HABER MERKEZİ

Gündemdeki gelişmelere ilişkin Spiegel dergisine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da yaşananlar sonrasında Alman ordusunun yurt dışı görevlerinin anlamı olup olmadığının tartışmaya açılması gerektiğini dile getirdi.

NATO müttefiklerinin, İttifak'ın kendi temel görevi dışındaki misyonları yürütmeye uygun olup olmadığını tartışması gerektiğini belirten Maas, "Barışı sağlamak, insan haklarına riayet edilmesini sağlamak bizim görevimiz mi? Kendi devlet yönetim biçimimizi ihraç etmek görevlerimiz arasında mı? Bu, Afganistan'da her halükârda başarısızlığa uğramıştır" şeklinde konuştu.

Maas, diğer yandan Afganistan'da yaşananların dünyada dış politika ve güvenlik politikaları alanında sorumluluktan tamamen kaçılması anlamına gelmemesi gerektiğini belirterek, "Ancak Afganistan'da yaşananların bir daha tekrarlanmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"NATO'DA AVRUPA KANADI GÜÇLENDİRİLMELİ"

NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve Washington'a bağımlılığının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Almanya Dışişleri Bakanı, "Gerçekte pek çok konuda kararı Amerikalılar alıyor ve biz ABD olmadan zorlu uluslararası misyonlar gerçekleştirebilecek durumda olmadığımız için onları izliyoruz. Askerlerimizi herhangi bir yere göndermeden önce daha fazla siyasi tartışma yürütmeliyiz. Aksi takdirde, başkan kim olursa olsun sadece Washington'ın kararlarını uygulamamız tehlikesi doğuyor" dedi.

Bu arada Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı, Alman dış istihbarat servisi BND'ye de Afganistan'da yaşanan fiyasko konusunda eleştiriler yöneltti. Afganistan misyonunda yaşanan sorunlarda BND'nin önemli bir sorumluluk taşıdığını kaydeden Maas, diğer istihbarat servisleri gibi BND'nin de durumu yanlış değerlendirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Hatalı raporlar üzerinden alınan kararların sonuçta hatalı çıktığını belirten Maas, istihbarat servislerinin yanlış değerlendirmeleri birbirinden alarak benimsediğini, Alman istihbarat servislerinin işleyişi konusunda bu durumdan dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.