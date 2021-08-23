Rusya, İran ve Çin’den Basra Körfezi’nde ortak tatbikat planı

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Rusya, İran ve Çin 2021 sonu ya da 2022 başında Basra Körfezi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, bu senenin sonunda ya da gelecek senenin başında Basra Körfezi’nde İran ve Çin ile donanma tatbikatları düzenleyeceklerini söyledi.

Levan Cagaryan, üç ülkeden gemilerin katılacağı tatbikatta ticaret gemilerinin güvenliği ve korsanlarla mücadeleye odaklanacağını kaydetti.

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi, söz konusu tatbikatlarda Rusya, İran ve Çin’in savaş gemilerinin yer alacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce İran, Rusya ve Çin, 27-29 Aralık 2019'da Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenlemişti.

Geçtiğimiz şubat ayında da Rusya ve İran aynı bölgede bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti.