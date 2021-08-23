Maas: Kabil Havalimanı için ABD, Türkiye ve Taliban'la görüşüyoruz

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki sürece dair açıklamalarda bulundu.

“Kabil Havalimanı'ndaki durum daha da kaotik bir hal alıyor” diyen Maas, “ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nı nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz. Kabil Havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak” ifadelerini kullandı.

Maas, “Kabil Havalimanı'ndan tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli. G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım” şeklinde konuştu.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.