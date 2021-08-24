Politika

Erbil yakınlarına havan topları düştü

Başkent Erbil’in Kuştepe nahiyesi yakınlarına havan toplarının düştüğü bildirildi.
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kürdistan Erbil Kuştepe Haşdi Şabi

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’in Kuştepe nahiyesi yakınlarına havan toplarının düştüğü bildirildi.

Kuştepe Nahiyesi Müdürlüğü, Dule Bekri, Duleze, Alyawa, Teterawe ve Baştepe köyleri yakınlarına havan toplarının düştüğünü açıkladı.

Havan toplarının boş alanlara düştüğü olayda, can kaybı veya herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Olayla ilgili soruşturmalarının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Haşdi Şabi medyası ise saldırının 7 roketle gerçekleştiğini bildirirken, saldırının sorumlusunu açıklamadı.

Kuştepe, Erbil'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunuyor.

 

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