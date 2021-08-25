Politika

Rus uçakları Kabil'de

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından tahliye hareketliliğinin yaşandığı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bugün Rus uçakları indi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Afganistan Kabil rus uçakları

HABER MERKEZİ

Hem ABD'nin hem de Taliban'ın Afganistan'dan tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos'a kısa bir süre kala uluslararası havalimanında çalışmalar devam ediyor.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan ayrılmak isteyen yabancı görevliler ve Afganlar, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra uçaklarla tahliye ediliyor.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın sivil havacılık bölümüne bu sabah saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait İlyuşin İl-76 MD tipi 3 stratejik nakliye uçağı ve bir İlyuşin İl-62 yolcu uçağı indi.

4 uçakla birlikte tahliye işlemleri için Rus görevlilerin de Kabil'e geldiği görüldü.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bugün 500 Rus, Ukrayna, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan vatandaşının 4 uçakla Afganistan'dan tahliye edileceğini açıkladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv