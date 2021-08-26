Politika

Şırnak Barosu’ndan Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Şırnak Barosu, sunuculuğu yaptığı programda Kürtçe konuşan konuğu yayından alarak “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyen Didem Arslan Yılmaz’a tepki göstererek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Şırnak Barosu
Şırnak Barosu
kürdistan Didem Arslan Yılmaz Şırnak Barosu Kürtçe

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından bir açıklama yapan Şırnak Barosu şu paylaşımda bulundu:

“Baromuz Didem Arslan Yılmaz hakkında Kürtçeye ve Kürt halkına karşı işlediği nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan “Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme” programına telefonla bağlanan Türkan Taşçı'nın Kürtçe konuşmasını “Burası Türkiye Cumhuriyeti” diyerek engelledi.

Taşçı'nın Kürtçe konuşması üzerine Arslan, “Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum” demişti.

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