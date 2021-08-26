Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti
HABER MERKEZİ
Patlamalarda ABD'lilerin de yaşamını yitirdiği haberleri gelirken, Başkan Biden günlük programını değiştirdi.
Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini aktardı.
Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.
Ayrıca, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.
Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti.
Kabil Havalimanı’nın bölgesinde iki patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havaalanı'nın dışında patlama olduğunu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirten Kirby, detayları "ellerinden geldiğince" aktaracaklarını kaydetti.
PATLAMADA EN AZ 3 ABD ASKERİ YARALANDI
Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırılar sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.