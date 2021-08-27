Kupa 2’de 10 maç oynandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off rövanşı, 10 karşılaşmayla tamamlandı.
Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Legia (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-2, 2-1
Antwerp (Belçika) - Omonoia (Güney Kıbrıs): 2-4, 2-0 (3-2 penaltılarla)
Galatasaray (Türkiye(-Randers (Danimarka): 1-1, 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Mura (Slovenya): 3-1, 2-0
HJK Helsinki (Finlandiya) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-1, 2-5
Alashkert (Ermenistan) - Rangers (İskoçya): 0-1, 0-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-3, 2-2
Zorya (Ukrayna) - Rapid Wien (Avusturya): 0-3, 2-3
Alkmaar (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 0-2, 2-1
Cluj (Romanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4, 1-2