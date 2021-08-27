Spor

Kupa 2’de 10 maç oynandı: İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları sona erdi.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off rövanşı, 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Legia (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-2, 2-1

Antwerp (Belçika) - Omonoia (Güney Kıbrıs): 2-4, 2-0 (3-2 penaltılarla)

Galatasaray (Türkiye(-Randers (Danimarka): 1-1, 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Mura (Slovenya): 3-1, 2-0

HJK Helsinki (Finlandiya) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-1, 2-5

Alashkert (Ermenistan) - Rangers (İskoçya): 0-1, 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-3, 2-2

Zorya (Ukrayna) - Rapid Wien (Avusturya): 0-3, 2-3

Alkmaar (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 0-2, 2-1

Cluj (Romanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-4, 1-2

 

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