Politika

Erdoğan: Taliban bize Kabil Havalimanı’nın işletilmesini teklif etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti. Henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Taliban Kabil Havalimanı işletme teklif

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

“Dün Kabil'de gerçekleştirilen felaketi, kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz” diyen Erdoğan, “Felaketi DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreçte bu adımı atması bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Afgan halkının barışına, huzuruna 20 yıldır önemli katkılar sağladık. Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesidir. Afganistan'daki Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyesi devam ediyor. Bu tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik. Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Kurumlarımız, bu sürecin yakın takipçisi. Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.”

 “Taliban bize Kabil Havalimanı’nın işletilmesini teklif etti” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Gerektiğinde görüşme olabilir. Taliban'la Büyükelçiliğimizde 3,5 saat süren bir görüşme yapıldı. Gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti. Henüz verilmiş bir kararımız yok. “

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