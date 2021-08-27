3 ülkeden Kabil'deki saldırıya kınama

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede dün düzenlenen terör saldırılarına ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söz konusu terör saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğüne dikkati çeken Peskov, "Bu terör saldırılarını kararlı şekilde kınıyoruz" dedi.

Peskov, "Afganistan'da oluşan kaosu, özellikle DAİŞ gibi terör grup ve örgütlerin kullanmaktan çekinmeyeceği yönünde kötümser tahminler doğrulanıyor. Bu da Afganistan'daki durumu gerginleştiriyor. Herkes için büyük bir tehlike var. Elbette bu, ciddi endişelerimizin sebebi olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

GÜRCİSTAN VE KAZAKİSTAN DA KINADI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kabil'deki terör saldırısını şiddetle kınıyorum, Afgan sivillerin ve ABD askerlerinin ölümlerinden duyduğum üzüntüyü ifade emek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de saldırıları şiddetle kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

Ülkesinin küresel terörle mücadelede uluslararası ortaklarının yanında yer alığını belirten Zalkaliani, "Gürcistan, Afganistan ve ötesindeki şiddet ve kaosu sona erdirmek için terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de, ülkesinde resmi temaslarda bulunan İsviçre Federal Konseyi Ulusal Meclis Başkanı Andreas Ebi’yi kabul etti. Görüşmede, taraflar, Afganistan’daki durumu kapsamlı ele aldı.

Görüşmede Tokayev, dün Kabil'deki havalimanında meydana gelen acımasız terör saldırılarını kınadığını belirterek uluslararası toplumun Afganistan’daki durumu istikrara kavuşturma çabalarını daha da geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede terör saldırıları dün düzenlenmişti.

Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.