Almanya: Afganistan'daki durum son derece değişken ve tehlikeli

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye, Özbekistan Tacikistan, Pakistan ve Katar ziyareti öncesi Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki durumun son derece değişken ve tehlikeli olduğuna dikkat çeken Maas, "Sadece Afganlar değil, komşu ülkeler de kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri zorluklarla karşı karşıya… Afganistan'daki çöküşün bölgeyi istikrarsızlaştırmasını önlemek bizim çıkarımıza" ifadesini kullandı.

Almanya'nın taahhüdünün askeri tahliyelerin tamamlanmasıyla bitmediğini vurgulayan Maas, tahliyeler konusunda uluslararası işbirliğinin devam etmesini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.