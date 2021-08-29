Sağlık

Kürdistan Bölgesi’ne gelecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek

Kürdistan Bölgesi’ne giriş yapacak 2’nci doz aşısını yaptırmayan araç şoförleri ve yolculardan PCR testi sonucu isteneceği açıklandı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi giriş PCR test sonucu Covid-19

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, Kürdistan Bölgesi’ne giriş yapacak 2'nci doz aşısını yaptırmayan araç şoförleri ve yolculardan PCR testi sonucu isteneceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silopi Kaymakamlığı ve Habur Mülki İdare Amirliği, Türkiye’nin Erbil  Başkonsolosluğu ve İbrahim Xelil Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği ile sürdürülen çalışmalar sonucunda, dünyada geçerli olan aşı tiplerinden iki doz aşısını tamamlayan şoför ve yolculardan Covid-19 testi alma zorunluluğunun kaldırıldığı ve 2 doz aşısını yaptıranların geçişine müsaade edileceği belirtildi.

Açıklamada, "İki doz aşısını yaptırmayan ve Irak’a giriş yapacak araç şoförleri ile yolculardan ise 48 saat öncesinden PCR test sonucu istenecek, test sonucunu ibraz etmeyenler zorunlu olarak Covid-19 testine tabi tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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