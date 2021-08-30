Politika

Kerkük’te patlama: Ölü ve yaralılar var

Kerkük’ün Dakuk ilçesine bağlı bir Semade köyünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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kürdistan Kerkük Dakuk Patlama

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kerkük'ün Dakuk İlçesi Kaymakamı Luis Fendi, bugün sabah saatlerinde bir grup işçinin Semade köyünde işe başladığı sırada yere tuzaklanan bir bombanın infilak ettiğini söyledi.

Patlamada 1 işçi yaşamını yitirirken, 3 işçi de ağır şekilde yaralandı.

Kaymakam Fendi, “Bölgede güvenlik boşluğu var ve DAİŞ bunu terör saldırıları düzenlemek için fırsata çeviriyor, güvenlik güçlerine saldırıyor” dedi.

16 Ekim 2017 olaylarının ardından Peşmerge’nin bölgeden çekilmesi, Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğunun oluşmasına yol açtı. DAİŞ bu bölgelerde hem sivillere hem güvenlik güçlerine yönelik sık sık saldırılar düzenliyor.

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