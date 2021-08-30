Solskjaer: Ronaldo, yaşlı olduğuna dair konuşmaları seviyor

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Manchester United, rakipleri Manchester City'nin açık ara favori görünmesine rağmen Cristiano Ronaldo ile anlaştıklarını duyurdu.

Ancak aşamalar henüz sonuçlanmadı ve Manchester United teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, evraklar tamamlandıktan sonra onu kadroya almak için heyecanladığını belirtti.

Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Solskjaer, “Umarım evrakları düzenleyip duyuru yaparız. O harika bir oyuncu, harika bir insan. Bu kadroyu oluşturacağım için heyecanlıyım. Ronaldo tamamen farklı bir şey getirecek” dedi.

“Bence herkes Cristiano'nun gelmesini, evrakların tamamlanmasını ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyor” diyen Solskjaer, şunları kaydetti:

"Yaptığımız şeye, inşa ettiğimiz şeye daha fazla güven ve inanç kattığını düşünüyorum. Yavaş yavaş geliştik, daha genç oyuncularla anlaştık, aynı zamanda genç bir oyuncu olan Jadon [Sancho] ile anlaştık, Raphael [ Varane] çok deneyimli..

Umarım Cristiano gelir ve kendini gösterebilir. Geçen sefer burada olduğundan daha deneyimli bir oyuncu olduğunu biliyoruz, gelişti ve inanılmaz bir kariyere sahip.

Eminim çok yaşlı olduğu hakkındaki tüm konuşmaları seviyor, bunu kişiselleştirecek ve neler yapabileceğini gösterecek."

Manchester United, kulüpteki ilk döneminde toplamda 292 maçta 118 gol atan bir yıldızı yeniden ağırlamaya hazırlanıyor.

36 yaşındaki Ronaldo, 2009'da Real Madrid'e gitmeden önce Manchester United'ın üç Premier Lig kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.