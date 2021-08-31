Güney Asya ülkesinde gıda krizi: OHAL ilan edildi

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Sri Lanka'da gıda tedariği konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki özel bankalarda döviz rezervlerinin tükenmesi nedeniyle ithalat yapılamıyor.

Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da ağır bir ekonomik kriz yaşanırken Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaska şeker, pirinç ve diğer temel ihtiyaçlarda stokçuluğun önüne geçmek için acil durum yönetmeliğini devreye soktuğunu açıkladı.

Rajapaska üst düzey bir subayı çeltik, pirinç, şeker ve diğer temel gıdaların tedariğini koordine etmesi için "temel hizmetler genel komiseri" olarak atadı.

Karar şeker, pirinç, soğan ve patates fiyatlarında patlama yaşanmasının ardından gelirken süt tozu, aydınlatma yağı ve tüp gazında yaşanan kesintiler nedeniyle dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Yeni tip coronavrüs (Covid-19) salgını nedeniyle her gün 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 21 milyon nüfuslu ülkede, gıda stokçularına verilen cezalar artırılmasına rağmen halkın temel ürünlere ulaşmasında hala aksamalar yaşanıyor.

DÖVİZ REZERVİ 2,8 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Ekonomi geçtiğimiz yıl yüzde 3,6 oranında daralırken hükümet döviz krizini engellemek için otomobil, yemeklik yağ ve ülkede en çok tüketilen baharatlardan olan zerdeçalın ithalatını yasaklamıştı. Buna rağmen ithalatçılar izin verilen gıdaları ve ilaçları almak için bile gerekli dövizi bulamamaktan yakınıyor.

İki hafta önce merkez bankası yerel para birimini desteklemek için faizleri yükseltmişti. Hükümetin göreve başladığı Kasım 2019'da 7,5 milyar dolar olan döviz rezervleri temmuz ayı sonunda 2,8 milyar dolara geriledi. Bu zaman zarfında yerel para birimi olan Rupi, Amerikan Doları karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.