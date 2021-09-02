Pençşir’deki direnişçiler: El Kaide Taliban’a katıldı

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Taliban’a karşı direniş gösteren tek Afganistan bölgesi olan Pençşir Vadisi’ndeki direnişçiler, geçen gece 350 Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve bu kişilere ait silahlara el konulduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca Taliban’a El Kaide örgütünün de katıldığı ileri sürüldü.

Pençşir Vadisi’ndeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nden yapılan açıklamada, geçen gece 350 Taliban mensubunun öldürüldüğü ve bu kişilere ait silahlara el konulduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca Taliban’a El Kaide örgütünün de katıldığı savunuldu.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dün gece ulusal direniş savaşçıları Pençşir Vadisi'ndeki bölgeleri ele geçirmeye çalışırken 350 Taliban teröristini öldürdü. Bu kişilerin silahlarına el konuldu. El Kaide, Afganistan Direniş Cephesi ile savaşmak için Taliban'a katıldı. ABD çekildi, tarih tekerrür ediyor” ifadelerine yer verildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise aksine, örgütün Pençşir’de 11 geçiş noktasını ele geçirdiğini ve 34 direnişçiyi öldürdüğünü açıkladı.

Mücahid, “Savaşçılarımız yeterince ilerleme kaydetti, 11 geçiş kontrol noktasını ele geçirdik ve iki kilit komutan dahil olmak üzere direniş güçlerinden 34 kişiyi öldürdük. Pençşir’in ana yoluna ulaştık ve Şital bölgesini ele geçirdik. Toplamda iki savaşçımız yaralandı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Taliban’ın Pençşir’deki Ulusal Direniş Cephesi ile yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamadığı belirtilmişti. Bununla birlikte Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud, Taliban ile diyaloğa hazır olduğunu ve Rusya'nın bu konuda ara buluculuk yapmasını umduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise şu an için Rusya’nın tarafların arasında arabuluculuk yapma planlarının olmadığını söylemişti.