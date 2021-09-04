Arslantepe Höyüğü’nde 24 mezar ile 6 ev kalıntısı bulundu

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Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman ile bölgede daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ise kazı çalışmasının 10 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak şu ana kadar 24 mezar ve milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulduklarını anlattı.

Restelli, çalışmalar sırasında Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını aktardı.

Restelli, yeni bulunan eserlerin ise Arslantepe Sarayı'ndan çok daha önce yapıldığının tahmin edildiğini, burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emarelerin bulunduğunu kaydetti.