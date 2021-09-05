Kerkük’te saldırı: 12 polis hayatını kaybetti

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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınlarında Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına DAİŞ mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 polisin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, olay üzerine bölgeye gönderilen destek gücüne ait askeri araçların geçtiği yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 10 polisin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar Abadi’nin 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.