Politika

ABD'li Senatör: Taliban hükümeti haydutlar ve kasaplardan oluşuyor

ABD Senatosu'ndaki en kıdemli Cumhuriyetçi isimlerden Lindsey Graham, Taliban'ın ilan ettiği hükümetin "haydutlar ve kasaplardan" oluştuğunu söyledi.
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Graham
Graham
ABD Lindsey Graham Taliban Afganistan

HABER MERKEZİ

Cumhuriyetçi Senatör Graham bu durumun, "Biden yönetiminin çekilme kararının ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Taliban hükümetinin "haydutlar ve kasaplardan" oluştuğunu söyleyen Graham, yönetimin Taliban hükümetini tanımasına karşı çıkmak için her şeyi yapacağını açıkladı:

"Onlar bir terör örgütü. Onlara meşruiyet sağlayacak ülkeler de Afgan halkının terörün pençesine düşmesine ve terörün dünyaya yayılmasına yol açacaktır."

Graham dün BBC'ye verdiği mülakatta ABD'nin Afganistan'a geri dönmeye ihtiyaç duyacağına inandığını söylemişti.

Cumhuriyetçi Senatör, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz" demişti.

Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, "Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir" yanıtını verdi.

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