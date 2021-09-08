İran’ın bal ihtiyacını Kürdistan yaylaları karşılıyor

URMİYE (K24)

Doğu Kürdistan ve İran’ın en meşhur balının üretildiği Urmiye, İran genelinde bal ihtiyacının %30’unu karşılıyor. Urmiye’nin zengin bitki örtüsüne sahip yaylaları dolayısıyla burada üretilen balın tadı ve kalitesi de çok iyi.

Bölgedeki arıcılar, bölge iklimi sayesinde elde edilen kaliteli balın hem İran genelinde hem bölge ülkelerinde alıcı bulduğunu söylüyor.

Urmiyeli arıcı Ahmed Rostemi, “Yaylalarımızdaki bazı ot türleri dolayısıyla balın tadı diğer bölgelerde elde edilen ballardan çok farklı” diyor.

Rostemi, İran’a uygulanan ambargo ve pazardaki pahalılık nedeniyle bal fiyatlarının da yükseldiğini belirtiyor.

Urmiyeli arıcılar yıllık 20 bin ton bal üretiyor. Üreticiler, fiyatlar yükselince alıcı bulamadıklarını, fiyatları düşürdüklerinde ise zarar ettiklerini ifade ediyor.