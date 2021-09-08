Yaşam

Elvis Presley’nin saçı 72 bin 500 dolara satıldı

Dünyaca ünlü müzisyen Elvis Presley’ye ait bir kavanoz saçının, ABD'deki açık artırmada 72 bin 500 dolara alıcı bulduğu açıklandı.
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dünya Elvis Presley saç açık artırma 72 bin 500 dolar

HABER MERKEZİ

Ünlü müzisyen Elvis Presley’ye ait bir kavanoz saç, ABD'deki açık artırmada 72 bin 500 dolara alıcı buldu.

Açık artırma, California'daki Kruse GWS müzayede evi tarafından yapıldı.

Müzayedede Elvis Presley’nin, saçının yanı sıra, 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı buldu.

Presley’nin saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve "en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı" olduğu aktarıldı.

16 Ağustos 1977 hayatını kaybeden Presley'nin şöhreti hayata gözlerini kapatmasından bu yana on yıllar geçmesine rağmen hiç azalmadı.

Dünyanın her köşesinde taklit yarışmaları yapıldı. Hayran kulüpleri ve web siteleri kuruldu. Sayısız televizyon, radyo programı ve belgesele konu oldu.

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